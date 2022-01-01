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Караваджо
Караваджо, 1986: актеры и роли
Caravaggio
Караваджо
1986 / Великобритания
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Караваджо, 1986: актеры и роли
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Режиссер
Дерек Джармен
Derek Jarman
В ролях
Найджел Терри
Nigel Terry
Шон Бин
Sean Bean
Гарри Купер
Harry Cooper
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