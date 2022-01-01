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Эллинг
Эллинг, 2001: актеры и роли
Elling
Эллинг
2001 / Норвегия
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Эллинг, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Петтер Несс
Petter Næss
В ролях
Пер Кристиан Эллефсен
Per Christian Ellefsen
Свен Нордин
Sven Nordin
Пер Кристенсен
Per Christensen
Йорген Лагхелле
Марит Пиа Якобсен
Marit Pia Jacobsen
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