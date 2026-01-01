Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Эллинг Награды и номинации фильма Эллинг

Награды и номинации фильма Эллинг 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2001 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2001
Премия Балтийской дистрибуции
Победитель
