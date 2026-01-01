Оповещения от Киноафиши
Эллинг
Награды и номинации фильма Эллинг
Награды и номинации фильма Эллинг 2001
Оскар 2002
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2001
Премия Балтийской дистрибуции
Победитель
