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Идеальная игрушка Идеальная игрушка
Киноафиша Фильмы Идеальная игрушка Идеальная игрушка, 2000: актеры и роли
Life-Size Идеальная игрушка 2000 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Идеальная игрушка, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Росман Mark Rosman
В ролях
Линдси Лохан Линдси Лохан Lindsay Lohan Джир Бернс Энн Мари Лоудер Гаруин Сэнфорд Том Батлер Tom Butler Тайра Бэнкс Тайра Бэнкс Tyra Banks
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