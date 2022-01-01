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Идеальная игрушка
Идеальная игрушка, 2000: актеры и роли
Life-Size
Идеальная игрушка
2000 / США
5.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Идеальная игрушка, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Росман
Mark Rosman
В ролях
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Джир Бернс
Энн Мари Лоудер
Гаруин Сэнфорд
Том Батлер
Tom Butler
Тайра Бэнкс
Tyra Banks
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