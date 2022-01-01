Женщина, 1948

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о выходе в прокат О фильме Он – оторва-хулиган, а она танцовщица. Устав от слез и постоянных запугиваний, она решает разорвать с ним отношения, но вдруг в пламени вспыхнувшего пожара видит… Развернуть 5.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 1948 Премьера в мире 2 апреля 1948 Режиссер Кэйскэ Киносита Все актеры и съемочная группа 2 постера

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