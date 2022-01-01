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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Женщина
Onna
Женщина, 1948
1948 / Япония
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
драма
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О фильме
Он – оторва-хулиган, а она танцовщица. Устав от слез и постоянных запугиваний, она решает разорвать с ним отношения, но вдруг в пламени вспыхнувшего пожара видит…
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5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
1948
Премьера в мире
2 апреля 1948
Режиссер
Кэйскэ Киносита
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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