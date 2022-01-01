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Женщина
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Onna

Женщина, 1948

1948 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Он – оторва-хулиган, а она танцовщица. Устав от слез и постоянных запугиваний, она решает разорвать с ним отношения, но вдруг в пламени вспыхнувшего пожара видит…
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1948
Премьера в мире 2 апреля 1948
Режиссер
Кэйскэ Киносита
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина 2 постера
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