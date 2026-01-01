Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Шоугелз
Награды и номинации фильма Шоугелз 1995
Золотая малина 2000
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Победитель
Золотая малина 1996
Худший фильм
Победитель
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая новая звезда
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая "драма" за первые 25 лет
Номинант
