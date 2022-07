1 Monday Джон Брайон 2:09

2 Knock Yourself Out Джон Брайон 2:10

3 Strange Bath Джон Брайон 0:58

4 Cubes Джон Брайон 1:42

5 Didn't Think It Would Turn Out Bad Джон Брайон 2:42

6 Coincidences Джон Брайон 1:19

7 Over Our Heads Джон Брайон 2:29

8 You Learn Джон Брайон 2:21

9 Later Monday Джон Брайон 2:08

10 Ska Джон Брайон 1:19

11 Wouldn't Have It Any Other Way Джон Брайон 1:25

12 Huckabees Jingle (50's Version) Джон Брайон 0:20

13 Revolving Door Джон Брайон 4:33

14 JB's Blues Джон Брайон 2:18

15 True to Yourself Джон Брайон 2:37

16 Didn't Think It Would Turn Out Bad (String Quartet Version) Джон Брайон 1:49

17 Strangest Times Джон Брайон 1:56

18 Omni Джон Брайон 1:39

19 Get What It's About Джон Брайон 6:00