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Дневник террориста
Киноафиша Фильмы Дневник террориста Дневник террориста, 1984: актеры и роли
Cal Дневник террориста 1984 / Великобритания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Дневник террориста, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пэт О’Коннор Pat O'Connor
В ролях
Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Джон Линч Джон Линч John Lynch Донал МакКэнн Рэй МакЭнэлли Ray McAnally Стеван Римкус Stevan Rimkus Кэтрин Гибсон Catherine Gibson Луис Ролстон Louis Rolston Том Хикки Tom Hickey Джерард Манникс Флинн Симус Форд Эдвард Бирн Edward Byrne Джей Джей Мерфи Одри Джонсон Audrey Johnson Брайан Манн Brian Mann Дараг О' Джордж Шэйн Джулия Диарден Ивонн Адамс Yvonne Adams Лоуренс Фостер Lawrence Foster Джон Кэвэна Джон Кэвэна John Kavanagh Майк О’Мэлли Майк О’Мэлли Mike O'Malley
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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