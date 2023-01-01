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Дневник террориста
Дневник террориста, 1984: актеры и роли
Cal
Дневник террориста
1984 / Великобритания
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Дневник террориста, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пэт О’Коннор
Pat O'Connor
В ролях
Хелен Миррен
Helen Mirren
Джон Линч
John Lynch
Донал МакКэнн
Рэй МакЭнэлли
Ray McAnally
Стеван Римкус
Stevan Rimkus
Кэтрин Гибсон
Catherine Gibson
Луис Ролстон
Louis Rolston
Том Хикки
Tom Hickey
Джерард Манникс Флинн
Симус Форд
Эдвард Бирн
Edward Byrne
Джей Джей Мерфи
Одри Джонсон
Audrey Johnson
Брайан Манн
Brian Mann
Дараг О'
Джордж Шэйн
Джулия Диарден
Ивонн Адамс
Yvonne Adams
Лоуренс Фостер
Lawrence Foster
Джон Кэвэна
John Kavanagh
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
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Переводчик
Рецензия
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