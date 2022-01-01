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Техника дуэли
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Técnicas de duelo: Una cuestión de honor

Техника дуэли, 1998

1998 / Колумбия / Куба
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Школьный учитель и мясник, которые когда-то были лучшими друзьями, готовятся к смертельной дуэли. Причиной дуэли стала женщина – Мириам. Все в городе уже знают об этом, кроме самой Мириам.Даже мэр города и шеф полиции подключаются к этому делу. Учитель и мясник уже готовятся к смерти, прощаются с родственниками и близкими, оплачивают долги и заказывают гробы. Латинский «мачизм», бюрократия и религия, с которыми главным героям приходится сталкиваться, показаны в самых сатиричных своих проявлениях.
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 3 июня 1988
Режиссер
Серхио Кабрэра
В ролях
Франк Рамирес
Умберто Дорадо
Флорина Леметре
Вики Эрнандес
Эдгардо Роман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Техника дуэли 1 постер
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