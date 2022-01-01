Техника дуэли, 1998

Школьный учитель и мясник, которые когда-то были лучшими друзьями, готовятся к смертельной дуэли. Причиной дуэли стала женщина – Мириам. Все в городе уже знают об этом, кроме самой Мириам.Даже мэр города и шеф полиции подключаются к этому делу. Учитель и мясник уже готовятся к смерти, прощаются с родственниками и близкими, оплачивают долги и заказывают гробы. Латинский «мачизм», бюрократия и религия, с которыми главным героям приходится сталкиваться, показаны в самых сатиричных своих проявлениях.

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