1 Back To School Again Four Tops / Howard Greenfield 3:49

2 Cool Rider Мишель Пфайффер / Louis St. Louis 3:33

3 Score Tonight (feat. Lorna Luft & The Cast of Grease 2) Adrian Zmed / Louis St. Louis 2:52

4 Girl for All Seasons (feat. Lorna Luft) Мишель Пфайффер, Maureen Teefy 3:30

5 Do It for Our Country Peter Frechette 2:42

6 Who's That Guy? The Cast Of Grease 2 / Louis St. Louis 5:12

7 Prowlin' Adrian Zmed 3:04

8 Reproduction Tab Hunter / Dennis Linde 4:07

9 Charades Maxwell Caulfield / Michael Gibson 4:00

10 (Love Will) Turn Back the Hand of Time [feat. Maxwell Caulfield] Мишель Пфайффер / Howard Greenfield 3:36

11 Rock-A-Hula-Luau (Summer Is Coming) The Cast Of Grease 2 3:23