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Тариф на лунный свет
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Moonlight Tariff

Тариф на лунный свет, 2001

2001 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Звонить или не звонить? Для молодой и свободной Коры Хюбш это не вопрос. Ведь после первого свидания ты ни при каких обстоятельствах не должна звонить парню, даже если у тебя с ним был лучший секс в твоей жизни! Это именно он должен умолять о встрече — причем, не позже, чем через 72 часа. В противном случае — вычеркнуть его из памяти. Такие советы дает Коре лучшая подруга Йо, знающая о мужчинах все.

Но время бежит, а звонка все нет, и Кора начинает медленно лезть на стену. Поскольку выбросить из головы такого мужчину как Даниэль Хоффманн невозможно! Из последних сил, Кора прокручивает в голове (в стиле клипов, рекламных роликов и телевикторин) все, что связано с Даниэлем Хоффманом и решает, что в охоте на мужчин лучшая стратегия — не слушать ничьих советов и нарушить максимальное количество правил!

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 25 октября 2001
Возраст 18+
Бюджет 6 800 000 DEM
Режиссер
Ральф Хюттнер
В ролях
Грушенка Стивенс
Тим Бергманн
Беттина Циммерманн
Ясмин Табатабай
Ясмин Табатабай
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тариф на лунный свет 1 постер
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