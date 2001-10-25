Тариф на лунный свет, 2001

Звонить или не звонить? Для молодой и свободной Коры Хюбш это не вопрос. Ведь после первого свидания ты ни при каких обстоятельствах не должна звонить парню, даже если у тебя с ним был лучший секс в твоей жизни! Это именно он должен умолять о встрече — причем, не позже, чем через 72 часа. В противном случае — вычеркнуть его из памяти. Такие советы дает Коре лучшая подруга Йо, знающая о мужчинах все.

Но время бежит, а звонка все нет, и Кора начинает медленно лезть на стену. Поскольку выбросить из головы такого мужчину как Даниэль Хоффманн невозможно! Из последних сил, Кора прокручивает в голове (в стиле клипов, рекламных роликов и телевикторин) все, что связано с Даниэлем Хоффманом и решает, что в охоте на мужчин лучшая стратегия — не слушать ничьих советов и нарушить максимальное количество правил!