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Кинг Конг жив
Кинг Конг жив, 1986: актеры и роли
King Kong Lives
Кинг Конг жив
1986 / США
8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.9
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Кинг Конг жив, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Гиллермин
John Guillermin
В ролях
Питер Эллиот
Брайан Кервин
Brian Kerwin
Джордж Йасоми
Линда Хэмилтон
Linda Hamilton
Джон Эштон
John Ashton
Марк Клемент
Mark Clement
Алан Сэйдер
Фрэнк Мэраден
Джимми Рэй Уикс
Питер Майкл Гец
Peter Michael Goetz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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Отзывы
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