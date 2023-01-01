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Кинг Конг жив
Киноафиша Фильмы Кинг Конг жив Кинг Конг жив, 1986: актеры и роли
King Kong Lives Кинг Конг жив 1986 / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Кинг Конг жив, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Гиллермин John Guillermin
В ролях
Питер Эллиот Брайан Кервин Brian Kerwin Джордж Йасоми Линда Хэмилтон Линда Хэмилтон Linda Hamilton Джон Эштон John Ashton Марк Клемент Mark Clement Алан Сэйдер Фрэнк Мэраден Джимми Рэй Уикс Питер Майкл Гец Peter Michael Goetz
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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