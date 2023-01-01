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Веревка
Веревка, 1948: актеры и роли
Rope
Веревка
1948 / США
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Веревка, 1948: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
В ролях
Джеймс Стюарт
James Stewart
Джон Долл
John Doll
Фарли Грэйнджер
Констанс Колльер
Constance Collier
Даглас Дик
Эдит Эвансон
Edith Evanson
Дик Хоган
Dick Hogan
Джоан Чэндлер
Joan Chandler
Седрик Хардвик
Cedric Hardwicke
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