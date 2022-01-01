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Вкус вишни
Киноафиша Фильмы Вкус вишни Вкус вишни, 1997: актеры и роли
Ta'm e guilass Вкус вишни 1997 / Франция / Иран
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Вкус вишни, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аббас Киаростами Abbas Kiarostami
В ролях
Хомайон Эршади Абдолрахман Багхери Афшин Хоршид Бахтиари Afshin Khorshid Bakhtiari Сафар Али Моради Safar Ali Moradi Мир Хоссейн Нури Ахмад Ансари Ahmad Ansari
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