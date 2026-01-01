«Это очень просто»: рецепт того самого пирога с ананасами от Бри из «Отчаянных домохозяек» — раскрываем все секреты

Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»

Красавец Миро из «Кармелиты» разбил много сердец: куда пропал актер? Нашла свежее фото и влюбилась снова

8 сезон «Ищейки» так и не вышел до конца, а зрители уже хотят знать – когда будет 9-й: вот что известно о продолжении

Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала

Тест для тех, кто уверен, что знает все о фильме «Ко мне, Мухтар!»: ответите на один вопрос – считайте себя экспертом

Новый титан в жанре российской комедии — «Олдскул» уже точно вернется: дату премьеры 2-го сезона запомнить не трудно

Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)

Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание

Кто сильнее: Джейме или Арагорн? Фанаты фэнтези спорят уже 15 лет, но теперь в Сети дали четкий ответ