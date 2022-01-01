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Чонтвари
Чонтвари, 1980: актеры и роли
Csontvary
Чонтвари
1980 / Венгрия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Чонтвари, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Золтан Хусарик
Zoltán Huszárik
В ролях
Ицхак Финци
Маргит Лонтай
Хеди Темесси
Истван Холл
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