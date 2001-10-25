Алекс, Макс и Калифакс путешествуют по миру. Используя передвижение во времени, они становятся свидетелями разных исторических событий. Благодаря дружбе и находчивости им не страшны никакие испытания. Это захватывающая пиратская история о любви, дружбе и предательстве, действие которой происходит на Карибах.
ПроизводствоHahn Film AG, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Filmboard Berlin-Brandenburg (FBB)
Другие названия
Die Abrafaxe - Unter schwarzer Flagge, The Abrafaxe: Under the Black Flag, A Lenda do Pirata Barba Negra, Abrafax i piraci z Karaibów, Abrafaxe e i pirati dei Caraibi, La leyenda del pirata Barbanegra, The Pirates of Tortuga: Under the Black Flag, Абрафакс под пиратским флагом, Абрафакси під чорним прапором, Abrafaxe - A spasso nel tempo