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Постер мультфильма Абрафакс под пиратским флагом
5.5
Киноафиша Фильмы Абрафакс под пиратским флагом
5.5

Абрафакс под пиратским флагом

, 2001
Abrafaxe - Unter schwarzer Flagge, Die
Германия, Южная Корея / анимация, семейный / 18+
Постер мультфильма Абрафакс под пиратским флагом
5.5

О фильме

Алекс, Макс и Калифакс путешествуют по миру. Используя передвижение во времени, они становятся свидетелями разных исторических событий. Благодаря дружбе и находчивости им не страшны никакие испытания. Это захватывающая пиратская история о любви, дружбе и предательстве, действие которой происходит на Карибах.

В ролях

Ким Хаспер
Abrax
Дэвид Турба
Brabax
Илона Шульц
Califax
Нена Кернер
Anne Bonny
Хельмут Краусс
Blackbeard
Сантьяго Зисмер
Don Archimbaldo
Уилфрид Хербст
Prado
Стебан Фридрих
Juan
Майкл Пэн
Carlos
Ульрих Воз
Shanty
Режиссер Герхард Хахн
Сценарист Lothar Dräger, Richard Everett, Julius Grützke, Thomas Platt
Композитор Harry Schnitzler
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия / Южная Корея
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 25 октября 2001
Дата выхода
25 октября 2001 Германия 6
Сборы в мире $675 025
Производство Hahn Film AG, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Filmboard Berlin-Brandenburg (FBB)
Другие названия
Die Abrafaxe - Unter schwarzer Flagge, The Abrafaxe: Under the Black Flag, A Lenda do Pirata Barba Negra, Abrafax i piraci z Karaibów, Abrafaxe e i pirati dei Caraibi, La leyenda del pirata Barbanegra, The Pirates of Tortuga: Under the Black Flag, Абрафакс под пиратским флагом, Абрафакси під чорним прапором, Abrafaxe - A spasso nel tempo

Рейтинг мультфильма

5.5
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о мультфильме

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