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Постер фильма Любовное кино
4.2
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4.2

Любовное кино

, 2003
Filme de Amor
Испания / драма / 18+
Постер фильма Любовное кино
4.2

О фильме

Трое друзей, Матильда, Гаспар и Хильда, обычные люди из предместья Рио, проводят вместе уик-энд. Пьют, разговаривают о любви и занимаются сексом. Немудреный сюжет, из которого рождается мелодия любви...

В ролях

Бел Гарсиа
Hilda
Жози Антелло
Matilda
Фернандо Эйрас
Gaspar
Режиссер Хулио Брессане
Сценарист Хулио Брессане, Rosa Dias
Композитор Guilherme Vaz
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 20 мая 2003
Дата выхода
20 мая 2003 Франция
Другие названия
Filme de amor, A Love Movie, Aşk Filmi, Film miłosny, Love Movie, Любовное кино

Рейтинг фильма

4.2
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