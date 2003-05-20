Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
4.2
Киноафиша
Фильмы
Любовное кино
4.2
Любовное кино
, 2003
Filme de Amor
Испания / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.2
О фильме
Трое друзей, Матильда, Гаспар и Хильда, обычные люди из предместья Рио, проводят вместе уик-энд. Пьют, разговаривают о любви и занимаются сексом. Немудреный сюжет, из которого рождается мелодия любви...
Развернуть
В ролях
Бел Гарсиа
Hilda
Жози Антелло
Matilda
Фернандо Эйрас
Gaspar
Режиссер
Хулио Брессане
Сценарист
Хулио Брессане
,
Rosa Dias
Композитор
Guilherme Vaz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2003
Премьера в мире
20 мая 2003
Дата выхода
20 мая 2003
Франция
Другие названия
Filme de amor, A Love Movie, Aşk Filmi, Film miłosny, Love Movie, Любовное кино
Еще
Рейтинг фильма
4.2
Оцените
10
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Любовное кино
Бедуин
драма
2016, Бразилия
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Три капли на ватный диск — и унитаз засиял как алмаз: ни единого желтого пятнышка не останется безо всяких «Доместосов»
Шторы в спальне – пережиток прошлого: вот что уже давно вешают на окна в Европе – спасает от жары, украшает комнату
Раз в неделю добавляю каплю зубной пасты в бачок унитаза — сначала не верила, но это реально спасает
Китайская версия Бонда «круче всех фильмов об агенте 007 вместе взятых»: боевик вышел в 90-е – гениален до сих пор
Пересмотрели все свежие сериалы? Включайте новинку от Okko – «вас ждут криминал, Кавказ и много юмора»
От «Первого отдела» с «Невским» тошно? Добронравов камня на камне не оставил от главных детективов России (зато похвалил «Аватара»)
Россиянам тошно смотреть «Трех мушкетеров» с Боярским… из-за Тереховой: «Некрасивая, старая кривляка – больше ничего»
3 проверенных детектива с 7.6+ на IMDb так затянут, что не оторваться: №2 смотрят, «затаив дыхание»
Культовый боевик нулевых получил полностью «женскую» версию: «Графика хуже, чем 25 лет назад, это что за позорище?» (фото)
Третий эпизод «Дома дракона» оказался худшим в сезоне: лично мне понравился, но Сеть «порвало» из-за Рейниры
«Невский» и «Первый отдел» хороши, но еще 7 детективов НТВ – не хуже: в №2 играет Шибанов, а в №5 – Фома
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667