От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях

Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино

Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»

Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»