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Азур и Азмар Азур и Азмар
Киноафиша Фильмы Азур и Азмар Азур и Азмар, 2006: актеры и роли
Azur et Asmar Азур и Азмар 2006 / Испания / Италия / Бельгия / Франция
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Азур и Азмар, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мишель Осело Michel Ocelot
В ролях
Сирил Мурали Карим М' Риба Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Фатма Бен Келл Райан Махжуб Абдельсселем Бен Амар Оливье Клавери Olivier Claverie Патрик Тимси Патрик Тимси Patrick Timsit
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