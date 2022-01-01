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Джейн Остин Джейн Остин
Киноафиша Фильмы Джейн Остин Музыка из фильма «Джейн Остин» (2007)
Becoming Jane Джейн Остин 2007 / США / Великобритания / Ирландия
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Музыка из фильма «Джейн Остин» (2007)

Вся информация о фильме
Becoming Jane (Original Score)
Becoming Jane (Original Score) 23 композиции. Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 First Impressions Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:25
2 Hampshire Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester 0:41
3 Bond Street Airs Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:49
4 The Basingstoke Assembly Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:03
5 A Game of Cricket Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:47
6 Selbourne Wood Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester 2:30
7 Lady Gresham Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:11
8 Advice from a Young Lady Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester 1:07
9 Laverton Fair Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 0:58
10 To the Ball Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 3:17
11 Rose Garden Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:32
12 Mrs. Radcliffe Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:24
13 Goodbye Mr. Lefroy Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:48
14 Distant Lives Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:57
15 The Messenger Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:22
16 An Adoring Heart Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:21
17 Runaways Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:01
18 A Letter Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:50
19 The Loss of Yours Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:06
20 To Be Apart Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:34
21 Non Vieni del Tardar (from "Le Nozze Di Figaro") Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee / Вольфганг Амадей Моцарт 3:23
22 Twenty Years Later Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 1:19
23 A Last Reading Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee 2:39
Доступен список песен из фильма «Джейн Остин» (2007) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Джейн Остин» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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