|1
|First Impressions
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:25
|2
|Hampshire
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester
|0:41
|3
|Bond Street Airs
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:49
|4
|The Basingstoke Assembly
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:03
|5
|A Game of Cricket
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:47
|6
|Selbourne Wood
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester
|2:30
|7
|Lady Gresham
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:11
|8
|Advice from a Young Lady
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee, Marcia Crayford, Gabrielle Lester
|1:07
|9
|Laverton Fair
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|0:58
|10
|To the Ball
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|3:17
|11
|Rose Garden
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:32
|12
|Mrs. Radcliffe
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:24
|13
|Goodbye Mr. Lefroy
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:48
|14
|Distant Lives
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:57
|15
|The Messenger
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:22
|16
|An Adoring Heart
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:21
|17
|Runaways
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:01
|18
|A Letter
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:50
|19
|The Loss of Yours
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:06
|20
|To Be Apart
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:34
|21
|Non Vieni del Tardar (from "Le Nozze Di Figaro")
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee / Вольфганг Амадей Моцарт
|3:23
|22
|Twenty Years Later
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|1:19
|23
|A Last Reading
|Original Soundtrack, Paul Englishby, Vicci Wardman, Anthony Pleeth, John Lenehan, Linda Lee
|2:39