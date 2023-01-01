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Джейн Остин
Джейн Остин, 2007: актеры и роли
Becoming Jane
Джейн Остин
2007 / США / Великобритания / Ирландия
7.9
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Джейн Остин, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Джаррольд
Julian Jarrold
В ролях
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Джули Уолтерс
Julie Walters
Джеймс Кромуэлл
James Cromwell
Мэгги Смит
Maggie Smith
Джо Андерсон
Joe Anderson
Люси Коху
Lucy Cohu
Лоуренс Фокс
Laurence Fox
Иэн Ричардсон
Ian Richardson
Анна Максвелл Мартин
Anna Maxwell Martin
Лео Билл
Leo Bill
Джессика Эшуорт
Элеанор Метхвен
Майкл Джеймс Форд
Michael James Ford
Том Вон-Лоулор
Гай Карлтон
Guy Carleton, 1st Baron Dorchester
Расселл Смит
Russell Smith
Хелен МакКрори
Helen McCrory
Тэра Линн О'
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Том Магуайр
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