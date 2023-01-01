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Джейн Остин Джейн Остин
Киноафиша Фильмы Джейн Остин Джейн Остин, 2007: актеры и роли
Becoming Jane Джейн Остин 2007 / США / Великобритания / Ирландия
7.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Джейн Остин, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Джаррольд Julian Jarrold
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Джо Андерсон Джо Андерсон Joe Anderson Люси Коху Люси Коху Lucy Cohu Лоуренс Фокс Laurence Fox Иэн Ричардсон Ian Richardson Анна Максвелл Мартин Анна Максвелл Мартин Anna Maxwell Martin Лео Билл Лео Билл Leo Bill Джессика Эшуорт Элеанор Метхвен Майкл Джеймс Форд Michael James Ford Том Вон-Лоулор Гай Карлтон Guy Carleton, 1st Baron Dorchester Расселл Смит Russell Smith Хелен МакКрори Хелен МакКрори Helen McCrory Тэра Линн О' Нейлл Том Магуайр Tom Maguire Тони Браун Tony Brown Софи Вавасо Sophie Vavasseur
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