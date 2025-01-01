Меню
Награды и номинации фильма Братц 2007

Золотая малина 2008 Золотая малина 2008
Худший фильм
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
