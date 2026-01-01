Некоторые из описанных магазинов:

Салон красоты на грани закрытия. После смерти отца хозяйка магазина Юдит решает продать заведение. Работающие там парикмахеры Чарли и Борис до последнего делают вид, что «все как обычно».

Арабская аптека в Яффо, принадлежащая отцу и сыну. Отец тоскует по старым временам и видит вокруг лишь запустение и преступность. Сын же считает что все можно изменить в любой момент.

История обувного магазина «Миколински» рассказывает о превращении одного из самых шикарных магазинов в городе в Богом забытую лавку.

Трагедия вынудила владедьцев кафе Мерсан оставить работу. Но несмотря на это, кафе сохранилось. Теперь им управляют новые молодые владельцы. Кафе популярно как среди старых завсегдатаев, так и среди модной молодежи.

Совладельцы шляпного магазинчика работают вместе вот уже 64 года и мечтают о том, чтобы работать там до самой смерти.