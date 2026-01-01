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Киноафиша Фильмы Старые магазины

Старые магазины

, 2006
Израиль / документальный / 18+

Причины посмотреть

О фильме

Некоторые из описанных магазинов:
Салон красоты на грани закрытия. После смерти отца хозяйка магазина Юдит решает продать заведение. Работающие там парикмахеры Чарли и Борис до последнего делают вид, что «все как обычно».

Арабская аптека в Яффо, принадлежащая отцу и сыну. Отец тоскует по старым временам и видит вокруг лишь запустение и преступность. Сын же считает что все можно изменить в любой момент.

История обувного магазина «Миколински» рассказывает о превращении одного из самых шикарных магазинов в городе в Богом забытую лавку.

Трагедия вынудила владедьцев кафе Мерсан оставить работу. Но несмотря на это, кафе сохранилось. Теперь им управляют новые молодые владельцы. Кафе популярно как среди старых завсегдатаев, так и среди модной молодежи.

Совладельцы шляпного магазинчика работают вместе вот уже 64 года и мечтают о том, чтобы работать там до самой смерти.

Старинные магазины – магазины, которые еще можно найти почти в каждом городе, магазины, долгие годы торгующие игрушками, галантерейными товарами, бельем… Чем только не торгуют эти старые лавочки… Кто же ими владеет? Зарабатывают ли владельцы этих древних лавочек хоть какие-то деньги, что заставляет их держать эти крохотные магазины и отчего они не отправляются на пенсию?
Режиссер Йоав Гурфинкель
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2006

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