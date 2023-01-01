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Заложник
Заложник, 2006: актеры и роли
Gwoemul
Заложник
2006 / Корея
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Заложник, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо
Bong Joon-ho
В ролях
Сон Кан-хо
Song Kang-ho
Бьён Хи-бон
Пак Хэ-иль
Park Hae-il
Бэ Ду-на
Ко Ах-сун
О Даль-су
Oh Dal-soo
Дэвид Джозеф Ансельмо
David Joseph Anselmo
Филип Херш
Philip Hersh
Пол Лэзар
Paul Lazar
Брайан Ри
Brian Rhee
Скотт Уилсон
Scott Wilson
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