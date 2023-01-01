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Заложник
Киноафиша Фильмы Заложник Заложник, 2006: актеры и роли
Gwoemul Заложник 2006 / Корея
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Заложник, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пон Чжун-хо Пон Чжун-хо Bong Joon-ho
В ролях
Сон Кан-хо Сон Кан-хо Song Kang-ho Бьён Хи-бон Пак Хэ-иль Пак Хэ-иль Park Hae-il Бэ Ду-на Ко Ах-сун О Даль-су О Даль-су Oh Dal-soo Дэвид Джозеф Ансельмо David Joseph Anselmo Филип Херш Philip Hersh Пол Лэзар Paul Lazar Брайан Ри Brian Rhee Скотт Уилсон Скотт Уилсон Scott Wilson
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