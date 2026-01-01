Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали

«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»

Все засмотрели «Анну-детективъ» до дыр, но есть другой сериал: актриса не хуже Никифоровой, а рейтинг 8.4

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла