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Навсикая из долины Ветров Навсикая из долины Ветров
Киноафиша Фильмы Навсикая из долины Ветров Кадры из мультфильма «Навсикая из долины Ветров»
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds Навсикая из долины Ветров 1984 / Япония
7.9 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Кадры из мультфильма «Навсикая из долины Ветров»

Вся информация о мультфильме
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