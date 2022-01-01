Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Навсикая из долины Ветров
Навсикая из долины Ветров, 1984: актеры и роли
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds
Навсикая из долины Ветров
1984 / Япония
Трейлер
7.8
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Навсикая из долины Ветров, 1984: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Hayao Miyazaki
В ролях
Суми Симамото
Sumi Shimamoto
Горо Ная
Ёдзи Мацуда
Yōji Matsuda
Ёсико Сакакибара
Yoshiko Sakakibara
Хисако Кёда
Итиро Нагай
Дзёдзи Янами
Махито Цудзимура
Mahito Tsujimura
Иэмаса Каюми
Iemasa Kayumi
Кохэй Мияути
Минору Яда
Minoru Yada
Тика Сакамото
Chika Sakamoto
Миина Томинага
Акико Цубой
Рихоко Ёсида
Rihoko Yoshida
Ума Турман
Uma Thurman
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты