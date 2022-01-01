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Навсикая из долины Ветров Навсикая из долины Ветров
Киноафиша Фильмы Навсикая из долины Ветров Навсикая из долины Ветров, 1984: актеры и роли
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds Навсикая из долины Ветров 1984 / Япония
7.8 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Навсикая из долины Ветров, 1984: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Суми Симамото Sumi Shimamoto Горо Ная Ёдзи Мацуда Yōji Matsuda Ёсико Сакакибара Yoshiko Sakakibara Хисако Кёда Итиро Нагай Дзёдзи Янами Махито Цудзимура Mahito Tsujimura Иэмаса Каюми Iemasa Kayumi Кохэй Мияути Минору Яда Minoru Yada Тика Сакамото Chika Sakamoto Миина Томинага Акико Цубой Рихоко Ёсида Rihoko Yoshida Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf
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