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Навсикая из долины Ветров
Отзывы о мультфильме «Навсикая из долины Ветров»
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds
Навсикая из долины Ветров
1984 / Япония
Трейлер
7.9
Оцените
45
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Владимир
5 июня 2023, 17:47
Оценка
Мультфильм явно не оставит никого равнодушным, он из категории мультиков, которые можно пересматривать бесконечное количество раз. Подойдёт как для взрослой аудитории, так и для детей. Племяннику 9 лет понравилось
5 июня 2023, 17:47
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