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Навсикая из долины Ветров Навсикая из долины Ветров
Киноафиша Фильмы Навсикая из долины Ветров Отзывы о мультфильме «Навсикая из долины Ветров»
Kaze no tani no Naushika / Nausicaä of the Valley of the Winds Навсикая из долины Ветров 1984 / Япония
7.9 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о мультфильме «Навсикая из долины Ветров»

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Владимир 5 июня 2023, 17:47
Оценка
Мультфильм явно не оставит никого равнодушным, он из категории мультиков, которые можно пересматривать бесконечное количество раз. Подойдёт как для взрослой аудитории, так и для детей. Племяннику 9 лет понравилось
5 июня 2023, 17:47 Ответить
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