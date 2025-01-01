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Барышня и хулиган
Барышня и хулиган
Baryshnya i khuligan
18+
Напомним о выходе в прокат
мюзикл
О фильме
Фильм-балет по мотивам одноименного сценария Владимира Маяковского.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 3 минуты
Год выпуска
1970
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Baryshnya i khuligan, Kaunotar ja katupoika, The Lady and the Hooligan, Барышня и хулиган
Режиссер
Аполлинарий Дудко
В ролях
Святослав Кузнецов
Ирина Колпакова
Алексей Носков
Валентиа Муханова
Все актеры и съемочная группа
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