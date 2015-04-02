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Красные огни
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Feux rouges Красные огни 2004 / Франция
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Красные огни»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Кино развалилось прямо на глазах... Но я думаю у Кортеса обязательно что нибудь получиться, в следующий раз.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (vitauskas, 20/07/2012 - 16:08:49):

Еще б, Кортес, тупо убил главную героиню fильма, в эндшпиле повествования. После чего не надолго перебросил "мяч" Де Ниро, который от пасовал Мерfи. В итоге волейбол а не крепкий сценарий. Мне кажется Родриго, так до конца и сам не понял, кто главный герой, и что он хотел сказать то этим fильмом...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
runomag 2 апреля 2015, 12:51
В целом фильм понравился, неплохой сюжет и игра актеров, снято все довольно реалистично. Плюс - непредсказуемое развитие событий и любопытная концовка. Сам по жизни немного занимаюсь необычными вещами и несколько раз напрямую с ними сталкивался, поэтому то, как это было обыграно в фильме, меня очень порадовало... Однозначно советую посмотреть, не пожалеете!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился саундтрек Ховарда Шора. Чего не скажу в целом о фильме. Это похоже на затянувшийся фокус. Шумели, пугали немного, внимание отвлекали от главного, но финала, престижа, как у Нолана, когда хочется сказать "ах" и захлопать в ладоши, не получилось.

Хотя пара парапсихологов в исполнении Уивер и Мерфи замечательно хороша и Де Ниро тоже.

6/10

Наврала про Шора ✊ Шор - это же Космополис, это то кино шикарно звучало. Смотрела фильмы один за другим, Шор запомнился, а тут Огни перед глазами, вот и наслоилось...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Очередной фильм о запредельном.

Вся картина в серо-синих тонах в первые минуты то и дело радовала знакомыми лицами. И какого было удивление,когда эти лица играя свои роли даже не напоминали о своих именах. Хорошо! 6\10.

Ну дальше все закрутилось, и как всегда вначале все такие скептики... Серединка-уныние. 3\10.

Конец был неожиданный и интересный, но итоговая развязка полностью поставила раком терпеливого зрителя. И как так??! Фильм неплохой. Но без фанатизма и по настроению. 5\10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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