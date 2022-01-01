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Киноафиша Фильмы Стыд Стыд, 2006: актеры и роли
Wstyd Стыд 2006 / Польша
4.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Стыд, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пётр Матвейчик
В ролях
Наталия Дурчок Артур Барчищ Мирослав Бака Mirosław Baka Дорота Сегда Dorota Segda Агнешка Возьница Марчин Дорочиньски
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