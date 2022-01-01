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Стыд
Стыд, 2006: актеры и роли
Wstyd
Стыд
2006 / Польша
4.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме
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Отзывы
Персоны
Стыд, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пётр Матвейчик
В ролях
Наталия Дурчок
Артур Барчищ
Мирослав Бака
Mirosław Baka
Дорота Сегда
Dorota Segda
Агнешка Возьница
Марчин Дорочиньски
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