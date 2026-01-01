В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ