Награды и номинации фильма Десять каноэ

Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
