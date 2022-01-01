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Садко
Садко, 1952: актеры и роли
Садко
1952 / СССР
5.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Садко, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко
Aleksandr Ptushko
В ролях
Сергей Столяров
Алла Ларионова
Михаил Трояновский
Н. Малишевский
Б. Суровцев
B. Surovtsev
Юрий Леонидов
Иван Переверзев
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