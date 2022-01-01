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Садко Садко
Киноафиша Фильмы Садко Садко, 1952: актеры и роли
Садко 1952 / СССР
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Садко, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Сергей Столяров Алла Ларионова Михаил Трояновский Н. Малишевский Б. Суровцев B. Surovtsev Юрий Леонидов Иван Переверзев Иван Переверзев Николай Крючков Николай Крючков Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Михаил Астангов Л. Фенин Степан Каюков Ольга Викланд Нинель Мышкова Ninel Myshkova Лидия Вертинская
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