1 Opening Title Asche & Spencer 3:14

2 Close Thirteen Asche & Spencer 3:53

3 Night into Day Asche & Spencer / Richard Werbowenko 2:23

4 Resignation Asche & Spencer 3:47

5 Paying Respects Asche & Spencer 2:57

6 Tyrell Asche & Spencer 3:35

7 I Needed You Asche & Spencer 1:11

8 Hank's Transition Asche & Spencer 2:26

9 I Don't Want to Go out Like This Asche & Spencer 2:15

10 Hit and Run Asche & Spencer 2:02

11 Under the Stars Asche & Spencer 4:05

12 End Title Asche & Spencer 2:49

13 I'm Your Man The Jayhawks / Gary Louris 4:01

14 Broken up and Blue Red Meat / Jill Olson 3:44

15 Your Love Is My Rest Jimmie Dale Gilmore / John Hiatt 4:11