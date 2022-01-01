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Бал монстров
Бал монстров, 2001: актеры и роли
Monster's Ball
Бал монстров
2001 / США / Канада
7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Бал монстров, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер
Marc Forster
В ролях
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Холли Берри
Halle Berry
Питер Бойл
Хит Леджер
Heath Ledger
Шон "П. Дидди" Комбс
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