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Бал монстров Бал монстров
Киноафиша Фильмы Бал монстров Бал монстров, 2001: актеры и роли
Monster's Ball Бал монстров 2001 / США / Канада
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Бал монстров, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер Марк Форстер Marc Forster
В ролях
Билли Боб Торнтон Билли Боб Торнтон Billy Bob Thornton Холли Берри Холли Берри Halle Berry Питер Бойл Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Шон "П. Дидди" Комбс
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