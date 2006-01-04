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Дочь судьи
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La Fille du Juge

Дочь судьи, 2006

2006 / Франция
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
История маленькой беззащитной девочки разворачивается на фоне захвата заложников, политических репрессий, смертоносных преступлений в Париже, вплоть до финальной драмы одним зимним вечером 1990-го.
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 4 января 2006
Режиссер
Виллиам Карель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь судьи 1 постер
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