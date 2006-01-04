Дочь судьи, 2006

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о выходе в прокат О фильме История маленькой беззащитной девочки разворачивается на фоне захвата заложников, политических репрессий, смертоносных преступлений в Париже, вплоть до финальной драмы одним зимним вечером 1990-го. Развернуть 6.7 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2006 Премьера в мире 4 января 2006 Режиссер Виллиам Карель Все актеры и съемочная группа 1 постер

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