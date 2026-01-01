2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить

Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата

Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой

В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда