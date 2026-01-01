2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить

11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)

Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил

С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости

Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью