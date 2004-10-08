Макс и Джозеф: неприятности вдвойне!, 2004

Жизнь Макса Андерсона кардинально меняется, когда у него появляется маленькая сестричка. Этот крошечный, орущий и постоянно чего-то требующий маленький монстр по имени Изабель уничтожает все его мечты о приятной и радостной жизни в роли старшего брата.

Макс пытается обуздать свою постыдную ревность. И вдруг в его жизни появляется новый друг - говорящая черепашка Джозеф.

Джозеф медленно, но уверенно завоевывает доверие Макса. Он, как настоящий Принц Тьмы, помогает Максу выразить свою зависть и ненависть к новорожденной сестричке, занявшей его место под солнцем. Джозеф склоняет Макса совершать необдуманные и опасные поступки, и всегда умело предлагает ему алиби для взрослых.

Чем больше сближаются мальчик и черепашка, тем менее безобидным становятся их проказы… Что же будет дальше? Неужели Максу придется сбежать из дома, чтобы понять, что папа и мама все еще любят его…

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