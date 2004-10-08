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Макс и Джозеф: неприятности вдвойне!
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Hakan Brakan & Josef

Макс и Джозеф: неприятности вдвойне!, 2004

2004 / Швеция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме
Жизнь Макса Андерсона кардинально меняется, когда у него появляется маленькая сестричка. Этот крошечный, орущий и постоянно чего-то требующий маленький монстр по имени Изабель уничтожает все его мечты о приятной и радостной жизни в роли старшего брата.
Макс пытается обуздать свою постыдную ревность. И вдруг в его жизни появляется новый друг - говорящая черепашка Джозеф.
Джозеф медленно, но уверенно завоевывает доверие Макса. Он, как настоящий Принц Тьмы, помогает Максу выразить свою зависть и ненависть к новорожденной сестричке, занявшей его место под солнцем. Джозеф склоняет Макса совершать необдуманные и опасные поступки, и всегда умело предлагает ему алиби для взрослых.
Чем больше сближаются мальчик и черепашка, тем менее безобидным становятся их проказы… Что же будет дальше? Неужели Максу придется сбежать из дома, чтобы понять, что папа и мама все еще любят его…
3.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 8 октября 2004
Режиссер
Эрик Лейонборг
В ролях
Аксель Скогберг
Пер Свенссон
Тинтин Андерзон
Йохан Реборг
Лео Хольм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Макс и Джозеф: неприятности вдвойне! 1 постер
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