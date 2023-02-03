Хокан Бранан, 2022

Жанр: приключения комедия семейный Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 3 февраля 2023 Режиссер Тед Кьелльссон В ролях Сайлас Стрэнд Юсра Эль Абдуни Сиссела Бенн Фредрик Халльгрен Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат