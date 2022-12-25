Хокан Бранан, 2022

В ролях
Сайлас Стрэнд
Håkan Bråkan
Tilo Hedlund Al Fakir
Ronny
Магнус Сандберг
Johanna - Tjuv 2
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Тед Кьелльссон
Сценарист
Тубиас Хофмен, Anders Jacobsson, Sören Olsson
Композитор
Jonas Wikstrand
Детали фильма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
25 декабря 2022
Дата выхода
|3 февраля 2023
|Финляндия
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|Tulossa
|25 декабря 2022
|Швеция
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|7
Производство
Unlimited Stories, Nordisk Film Production Sverige, Film i Väst, Göteborg
Другие названия
Håkan Bråkan, Hakan Hurricane