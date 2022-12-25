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Постер фильма Хокан Бранан
5.4
Киноафиша Фильмы Хокан Бранан
5.4

Хокан Бранан

, 2022
Håkan Bråkan
Финляндия / приключения, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Хокан Бранан
5.4

В ролях

Сайлас Стрэнд
Håkan Bråkan
Юсра Эль Абдуни
Amanda
Сиссела Бенн
Karin
Фредрик Халльгрен
Rudolf
Mario Mustafa
Beiron
Tilo Hedlund Al Fakir
Ronny
Пер Андерссон
Johan Na - Tjuv 1
Магнус Сандберг
Johanna - Tjuv 2
Babak Yousefi
Aron
Отто Фальгрен
Theo
Режиссер Тед Кьелльссон
Сценарист Тубиас Хофмен, Anders Jacobsson, Sören Olsson
Композитор Jonas Wikstrand
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 декабря 2022
Дата выхода
3 февраля 2023 Финляндия Tulossa
25 декабря 2022 Швеция 7
Производство Unlimited Stories, Nordisk Film Production Sverige, Film i Väst, Göteborg
Другие названия
Håkan Bråkan, Hakan Hurricane

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 января 2023

Отзывы о фильме

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