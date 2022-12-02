Детективное агентство Лассемайи: загадка скорпиона, 2022

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о выходе в прокат 5.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8 Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 2 декабря 2022 Режиссер Тина Макик В ролях Кристофер Алехед Ханна Алем-Дэвидсон Эллиот Босвик Мирья Бурлин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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