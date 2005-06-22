Львы 3D, 2003

Фильм National Geographic "Львы 3D" рассказывает о льве — вожаке стаи — борющемся за свою жизнь с молодым кочующим львом, полным решимости сбросить короля с трона. На кону битвы — оазис в глубине пустыни Калахари, драгоценный источник воды посреди выжженной солнцем земли. Здесь правит лев с двумя своими львицами и множеством львят, судьбы которых теперь полностью зависят от исхода схватки двух гигантов пустыни.

"Львы 3D" полны невероятных кадров из жизни королей среди зверей. Благодаря потрясающему 3D-изображению, вы окажетесь один на один с разнообразными обитателями африканской пустыни. Фильм, сочетающий в себе полные напряжения сцены и великолепную операторскую работу, придется по душе зрителям любого возраста.