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Лови волну!
Отзывы о мультфильме «Лови волну!»
Surf's Up
Лови волну!
2007 / США
7.5
Оцените
42
голоса
Рейтинг IMDb: 6.7
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firefly
2 апреля 2015, 12:51
да, мульт отличный!😂 )) Цыпа рулит, пушистые малыши-пингвинята просто очаровашки) и еще нарисовано все оооочень красиво!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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2007
2 апреля 2015, 12:51
ну раз такие милые отзывы, то хотелось бы сходить, пожалуй, этим и займусь завтра...
только вот расстроила непонятная параллель с "Делай ноги", мне этот мульт показался очень добрым, красивым, а самое главное нравственным.
Под конец я даже поплакала чуть-чуть, все-таки обидно осознавать, что большинство людей ходит в кино только для развлечения.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Эдик
2 апреля 2015, 12:51
Этот мульт полная фигня ! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kir5555
2 апреля 2015, 12:51
Отличная идея - главное не победа, а драйв и дружба.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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только вот расстроила непонятная параллель с "Делай ноги", мне этот мульт показался очень добрым, красивым, а самое главное нравственным.
Под конец я даже поплакала чуть-чуть, все-таки обидно осознавать, что большинство людей ходит в кино только для развлечения.
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