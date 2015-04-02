Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лови волну! Лови волну!
Киноафиша Фильмы Лови волну! Отзывы о мультфильме «Лови волну!»
Surf's Up Лови волну! 2007 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Лови волну!»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
firefly 2 апреля 2015, 12:51
да, мульт отличный!😂 )) Цыпа рулит, пушистые малыши-пингвинята просто очаровашки) и еще нарисовано все оооочень красиво!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
2007 2 апреля 2015, 12:51
ну раз такие милые отзывы, то хотелось бы сходить, пожалуй, этим и займусь завтра...

только вот расстроила непонятная параллель с "Делай ноги", мне этот мульт показался очень добрым, красивым, а самое главное нравственным.

Под конец я даже поплакала чуть-чуть, все-таки обидно осознавать, что большинство людей ходит в кино только для развлечения.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эдик 2 апреля 2015, 12:51
Этот мульт полная фигня ! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kir5555 2 апреля 2015, 12:51
Отличная идея - главное не победа, а драйв и дружба.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 203 комментария
Синдром
Синдром 1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
Мегрэ и таинственная девушка 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши