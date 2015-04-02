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Девушка моих кошмаров Девушка моих кошмаров
Киноафиша Фильмы Девушка моих кошмаров Отзывы о фильме «Девушка моих кошмаров»
The Heartbreak Kid Девушка моих кошмаров 2007 / США
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Девушка моих кошмаров»

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mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
мне не очень понравился...очень натянутый фильм....пара смешных моментофф есть....а так...слабенько...(((
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ку513 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - Говно, где только какого туалетного юмора уже не было, но здесь, мне кажется, перешли все границы- реально показали (слегка утрировали, конечно, но все же) женскую, писащую на главного героя, вагину. Крупным планом. Я в шоке. К тому же не смешной фильм - есть конечно моменты не спорю (особенно в самом конце), но в целом такой же отстой, как и "Женюсь на 1ой встречной".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Катрюс 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела, на мой взгляд полнуй бред... была очень разочарована. Обидно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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