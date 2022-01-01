Профессор преступного мира, 1969

Жанр: криминал В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Проницательный следователь постепенно проникает в криминальное подполье, где сталкивается с действиями довольно необычного преступника, претендующего на звание «врага общества номер один»… Развернуть 7.2 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1969 Премьера в мире 5 сентября 1969 Режиссер Михай Семеш В ролях Золтан Латинович Эдит Домиан Имре Синковиц Ференц Каллай Сесилия Эстергайош Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат