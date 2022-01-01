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Профессор преступного мира
Киноафиша Фильмы Профессор преступного мира
Alvilág professzora, Az

Профессор преступного мира, 1969

1969 / Венгрия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Проницательный следователь постепенно проникает в криминальное подполье, где сталкивается с действиями довольно необычного преступника, претендующего на звание «врага общества номер один»…
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 5 сентября 1969
Режиссер
Михай Семеш
В ролях
Золтан Латинович
Эдит Домиан
Имре Синковиц
Ференц Каллай
Сесилия Эстергайош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Профессор преступного мира 1 постер
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