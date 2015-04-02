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Очень эпическое кино
Отзывы о фильме «Очень эпическое кино»
Epic movie
Очень эпическое кино
2007 / США
5.6
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21
голос
Рейтинг IMDb: 2.4
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Vladimirov
2 апреля 2015, 12:51
Всем зрителям этого отстоя при покупке билетов в кассе должны выдавать пакет с травой. А лучше - три пакета с травой. Тогда этот фильм можно будет оценить по десятибалльной шкале на твёрдую "2". А так - и ноль кажется завышенной оценкой.
Ребята, никогда не ведитесь на рекламные ролики к фильмам. Читайте отзывы в интернете.
2 апреля 2015, 12:51
0
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DART
2 апреля 2015, 12:51
Очень скучное кино, однако…✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Eugenius
2 апреля 2015, 12:51
Более слабый фильм по сравнению с Очень страшным - 3, например.
На слабую 4-ку.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Потера
2 апреля 2015, 12:51
Ржачные моменты есть. Но (мое личное мнение) - не интересно! Некоторые приколы я не догнал, а большая часть этих приколов либо откуда-то позаимствована, либо у меня было плохое настроение, короче - не смешно. Вот очень страшное кино - совсем другое дело!
Чуть не умер от смеха! Здесь же... все как-то не так, чтоли. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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LoganV2
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Lynx, 22/03/2007 - 19:38:17):
отвратный фильм.. не случайно он моментально влетел в сотню худших фильмов imdb.. больше 10 минут не смог смотреть, а в кинотеатр и подавно не собираюсь идти!
Просто армия фанатов поттера, пиратов, супермена… не смогли стерпеть как опускают их кумиров, отсюда и рейтинг
2 апреля 2015, 12:51
0
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натка
2 апреля 2015, 12:51
посмотрела этот фильм!! Честно скажу----Полная фигня!!!!Думала будет сешно или хотя бы интересно,но я не увидела в этом фильме ни смысла,ни хорошего юмора и никакого интересного захватывающего ролика!!!!Те кто обирается увидеть этот фильм не тратьте зря деньги--под впечатлением вы всё равно не останетесь!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Ребята, никогда не ведитесь на рекламные ролики к фильмам. Читайте отзывы в интернете.
На слабую 4-ку.
Чуть не умер от смеха! Здесь же... все как-то не так, чтоли. ✊
Просто армия фанатов поттера, пиратов, супермена… не смогли стерпеть как опускают их кумиров, отсюда и рейтинг
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