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Очень эпическое кино Очень эпическое кино
Киноафиша Фильмы Очень эпическое кино Отзывы о фильме «Очень эпическое кино»
Epic movie Очень эпическое кино 2007 / США
5.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 2.4
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Отзывы о фильме «Очень эпическое кино»

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Комментарии Обсудить в чате
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Vladimirov 2 апреля 2015, 12:51
Всем зрителям этого отстоя при покупке билетов в кассе должны выдавать пакет с травой. А лучше - три пакета с травой. Тогда этот фильм можно будет оценить по десятибалльной шкале на твёрдую "2". А так - и ноль кажется завышенной оценкой.



Ребята, никогда не ведитесь на рекламные ролики к фильмам. Читайте отзывы в интернете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Очень скучное кино, однако…✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Более слабый фильм по сравнению с Очень страшным - 3, например.

На слабую 4-ку.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Потера 2 апреля 2015, 12:51
Ржачные моменты есть. Но (мое личное мнение) - не интересно! Некоторые приколы я не догнал, а большая часть этих приколов либо откуда-то позаимствована, либо у меня было плохое настроение, короче - не смешно. Вот очень страшное кино - совсем другое дело!

Чуть не умер от смеха! Здесь же... все как-то не так, чтоли. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LoganV2 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Lynx, 22/03/2007 - 19:38:17):отвратный фильм.. не случайно он моментально влетел в сотню худших фильмов imdb.. больше 10 минут не смог смотреть, а в кинотеатр и подавно не собираюсь идти!

Просто армия фанатов поттера, пиратов, супермена… не смогли стерпеть как опускают их кумиров, отсюда и рейтинг
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
натка 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела этот фильм!! Честно скажу----Полная фигня!!!!Думала будет сешно или хотя бы интересно,но я не увидела в этом фильме ни смысла,ни хорошего юмора и никакого интересного захватывающего ролика!!!!Те кто обирается увидеть этот фильм не тратьте зря деньги--под впечатлением вы всё равно не останетесь!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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