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Мальчик-оборотень и волшебный автобус Мальчик-оборотень и волшебный автобус
Киноафиша Фильмы Мальчик-оборотень и волшебный автобус Отзывы о фильме «Мальчик-оборотень и волшебный автобус»
The Horror Bus / De Griezelbus Мальчик-оборотень и волшебный автобус 2005 / Нидерланды
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Мальчик-оборотень и волшебный автобус»

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Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший! С удовольствием посмотрел. Хотя меня сложно удивить, но пару раз прослезился. Если вникнуть в ту атмосферу, конечно становится ужасно и страшно за тех людей. Фильм о героизме, о настоящем, не выдуманном. Благодаря такому и была выиграна война и мы можем сейчас писать, жить, существовать. Игра актёров хорошая, на консультантах сразу видно не экономили, мальчик - молодец, по-моему он в "Ликвидации" играл, много хороших режиссерских ходов, неплохая озвучка... Современным людям нужно брать пример с тех людей, а не с героев из дома-2, камеди клубов и голубых лун.

Фильму 9 по десятибальной!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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