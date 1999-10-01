Школьные друзья из Лондона создают группу под названием "Время по Гринвичу" и пытаются пробиться в индустрии музыки. Но оказывается, что путь к успеху очень непрост и не все из них способны выдержать испытание. И тот, кто сходит с дистанции, легко попадает в сети наркобизнеса - мир, где время может остановиться навсегда!
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 57 минут
Год выпуска1999
Премьера в мире1 октября 1999
Дата выхода
1 октября 1999
Великобритания
1 октября 1999
США
ПроизводствоAnvil Films
Другие названия
G:MT Greenwich Mean Time, Greenwich Mean Time, Czas Greenwich, g:mt, G:MT - Greenwich Mean Time, G.M.T. - Giovani musicisti di talento, GMT: Greenwich Mean Time, Greenwich mean time - elämä edessä, Greenwichi idő, I ora tis alitheias, Время по Гринвичу, Точно време по Гринуич