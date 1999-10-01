Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Время по Гринвичу
Постер фильма Время по Гринвичу
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Время по Гринвичу

Время по Гринвичу

G:MT Greenwich Mean Time 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Школьные друзья из Лондона создают группу под названием "Время по Гринвичу" и пытаются пробиться в индустрии музыки. Но оказывается, что путь к успеху очень непрост и не все из них способны выдержать испытание. И тот, кто сходит с дистанции, легко попадает в сети наркобизнеса - мир, где время может остановиться навсегда!
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 октября 1999
Дата выхода
1 октября 1999 Великобритания
1 октября 1999 США
Производство Anvil Films
Другие названия
G:MT Greenwich Mean Time, Greenwich Mean Time, Czas Greenwich, g:mt, G:MT - Greenwich Mean Time, G.M.T. - Giovani musicisti di talento, GMT: Greenwich Mean Time, Greenwich mean time - elämä edessä, Greenwichi idő, I ora tis alitheias, Время по Гринвичу, Точно време по Гринуич
Режиссер
Джон Стриклэнд
В ролях
Стив Джон Шеперд
Бен Уотерс
Алек Ньюман
Алек Ньюман
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Время по Гринвичу
Адский бункер 5.9
Адский бункер (2007)
1984 7.6
1984 (1984)
Громила и попрыгунчик 7.3
Громила и попрыгунчик (1974)
Мальчик, приручивший ветер 7.6
Мальчик, приручивший ветер (2019)
Цунами. Часть 1 6.9
Цунами. Часть 1 (2006)
Грязные прелести 6.5
Грязные прелести (2002)
Принципы похоти 4.9
Принципы похоти (2003)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
«Лучше, чем у самого Кинга»: новый хоррор режиссера хитового «Варвара» нарекли фильмом года — и сравнивают с «Пленницами» Вильнева
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше